Auftakt am Wochenende : Was Sie zum Start der NFL-Playoffs wissen müssen

Einer von zwei deutschen Spielern in den Playoffs: Jakob Johnson von den New England Patriots. Foto: picture alliance/dpa/Icon SMI via ZUMA Press/Fred Kfoury Iii

Bonn Am Wochenende starten in der US-Football-Liga NFL die Playoffs. In Jakob Johnson und Mark Nzeocha sind auch zwei Deutsche dabei. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Mit dem Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Las Vegas Raiders starten an diesem Samstag die Playoffs in der US-amerikanischen Football-Liga NFL. 14 Mannschaften kämpfen um den Einzug in den Super Bowl, der in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar in Los Angeles ausgetragen wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie laufen die Playoffs ab?

Die NFL mit ihren 32 Vereinen ist in zwei Staffeln (sogenannte Conferences) aufgeteilt – die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Aus jeder Staffel haben sich in der regulären Saison sieben Clubs für die Playoffs qualifiziert. Daraus ermitteln die Teams aus beiden Conferences im K.o.-System je einen Super-Bowl-Teilnehmer. Anhand einer Setzliste basierend auf den Ergebnissen der regulären Saison ergeben sich die Begegnungen, wobei die beste Mannschaft aus jeder Staffel in der ersten Playoff-Runde ein Freilos hat. Das sind die Green Bay Packers für die NFC und die Tennesee Titans aus der AFC.

Wer hat sich für die Playoffs qualifiziert?

Neben den genannten Packers und Titans haben sich aus der AFC die Kansas City Chiefs (Nummer zwei der AFC-Setzliste), die Buffalo Bills (3), die Cincinnati Bengals (4), die Las Vegas Raiders (5), die New England Patriots (6) und die Pittsburgh Steelers (7) qualifiziert. Für die NFC stehen die Tampa Bay Buccaneers (Nummer zwei der NFC-Setzliste), die Dallas Cowboys (3), die Los Angeles Rams (4), die Arizona Cardinals (5), die San Francisco 49ers (6) und die Philadelphia Eagles (7) in den Playoffs.

Worauf dürfen sich die Football-Fans in der ersten Playoff-Runde besonders freuen?

Das Spiel der Dallas Cowboys gegen die San Francisco 49ers ist ein Klassiker im Football. Spätestens seit den 1970ern besteht eine große Rivalität zwischen den beiden Teams, die in den frühen 90ern ihren Höhepunkt erreichte, als beide Teams regelmäßig um den Einzug in den Super Bowl kämpften. Das Finale konnten beide Teams schon fünf Mal gewinnen. Seit Beginn der 2000er kühlte die Rivalität der Clubs deutlich ab, da beide nur noch selten die Playoffs erreichten.

Wer sind die Favoriten auf den Einzug in den Super Bowl?

Nicht nur, weil sie die besten Teams der regulären Saison stellten, sind Green Bay und Tennessee als erste Kandidaten für eine Super-Bowl-Teilnahme zu nennen. Auch die Tatsache, dass sie in der ersten Runde pausieren und Kräfte sparen können, spricht für sie. Daneben dürfen sich auch Kansas City, Super-Bowl-Teilnehmer in den vergangenen beiden Jahren, und natürlich Titelverteidiger Tampa Bay mit Superstar-Quarterback Tom Brady zum Favoritenkreis zählen. Schließlich hat der 44-jährige Brady 2003 und 2004 mit den New England Patriots gezeigt, dass er weiß, wie man den Titel zwei Jahre in Serie gewinnt. Seither hat keine Mannschaft mehr die Meisterschaft in der NFL erfolgreich verteidigt.

Haben deutsche Spieler noch Chancen auf das NFL-Finale?

Zwei Deutsche mischen noch um den Titel mit: Bei den New England Patriots ist Fullback Jakob Johnson eine feste Größe, bei den San Francisco 49ers rutschte Mark Nzeocha nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen in den finalen Wochen der regulären Saison wieder in den Kader.

Wer überträgt die Spiele?

Die NFL gewinnt in Deutschland immer mehr an Popularität und ist mittlerweile großflächig zu sehen. So zeigen ProSieben, ran.de und Joyn alle 13 Playoff-Spiele live. Zudem werden die Spiele auch beim Streamingdienst Dazn und über die NFL eigene Plattform Gamepass zum Teil beziehungsweise ganz mit Originalkommentar übertragen.