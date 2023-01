Tennis : Fragen und Antworten zu den Australian Open

Melbourne Mit den Australian Open steht das erste große Tennis-Turnier bevor. Dieses Jahr sind wieder unter anderem Novak Djokovic und Boris Becker dabei.

Wann wird die 111. Ausgabe ausgetragen?

Der erste Aufschlag im Hauptfeld erfolgt am 16. Januar, nach dem Finale am 29. Januar steht zum Abschluss der Sieger bei den Herren fest. Einen Tag zuvor findet das Damen-Endspiel statt.

Wo wird gespielt?

Wie stehen die deutschen Chancen?

Alexander Zverev kehrt nach siebenmonatiger Verletzungspause ohne große Spielpraxis auf die Grand-Slam-Bühne zurück, etwaige Titel-Hoffnungen bezeichnet er selbst als „ziemlich dumm“. Dennoch ist der Olympiasieger die größte deutsche Hoffnung, zumal er Glück bei der Auslosung hatte: Er trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten. Bei den Damen will Jule Niemeier nach dem Viertelfinale in Wimbledon und dem Achtelfinale bei den US Open erneut aufhorchen lassen. Die Dortmunderin bekommt es zum Auftakt aber mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen zu tun.

Wer sind die Topfavoriten?

Warum darf Djokovic diesmal teilnehmen?

Welche Stars fehlen?

Ist Boris Becker wieder als Experte dabei?

Ja, der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner kehrt nach seiner Haftentlassung zum übertragenden Sender Eurosport zurück. An der Seite von Moderator Matthias Stach wird er in der Rubrik „Matchball Becker“ täglich zweimal live das Geschehen kommentieren. Zudem wird er in Topspielen als Co-Kommentator agieren. Nach Down Under reist Becker dafür nicht, er wird vom Studio in München aus arbeiten.