Turnier in Deutschland Frankreich mit Auftaktsieg bei Handball-EM

Olympiasieger Frankreich ist mit einem lockeren Sieg in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Der Rekord-Weltmeister kam in Düsseldorf zu einem klaren 39:29 (17:13) gegen Nordmazedonien und verbuchte damit die ersten zwei Punkte in der Gruppe A. Dort sind Gastgeber Deutschland und die Schweiz die weiteren Gegner.