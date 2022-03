Schlagfertig und intelligent im Ring : Sarah Liegmann kämpft gegen Vorurteile im Frauenboxen

Voll austrainiert und in Topform: Boxerin und Kickboxerin Sarah Liegmann will hoch hinaus. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Dossier Bonn Sie ist 17-malige Kickbox-Weltmeisterin, im vorigen Jahr feierte sie in den USA ihre Premiere im Profiboxen: Sarah Liegmann aus Rheinbach will die Vorurteile widerlegen, was Frauen im Kampfsport angeht.