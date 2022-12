US-Basketballerin : Freigelassene Griner will auf Parkett zurückkehren

Vor einem NBA-Basketballspiel würdigte die Organisation der Detroit Pistons die kürzlich erfolgte Freilassung der WNBA-Spielerin Brittney Griner aus Russland. Foto: Jose Juarez/FR171038 AP/dpa

Phoenix Die aus russischer Haft entlassene US-Basketballerin Brittney Griner hat angekündigt, 2023 wieder für ihr Team in der amerikanischen Profiliga WNBA spielen zu wollen.

Die vor einer Woche zurückgekehrte Olympiasiegerin schrieb bei Instagram: „Ich möchte eines ganz klarmachen: Ich beabsichtige, in dieser Saison für Phoenix Mercury in der WNBA spielen.“ Sie freue sich, auf diese Weise in der Lage zu sein, allen zu danken, die sie unterstützt hätten, erklärte die 32-Jährige. Die neue Saison beginnt für Phoenix am 19. Mai mit der Partie bei den Los Angeles Sparks, zwei Tage später folgt gegen Chicago Sky das erste Heimspiel.

In ihrem Post dankte Griner unter anderen US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris, Außenminister Antony Blinken, ihrer Ehefrau Cherelle Griner sowie auch ihrem Anwaltsteam in Russland. Griner war in der vergangenen Woche im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und den USA im Tausch für den russischen Waffenhändler Viktor But freigelassen worden. Sie war Anfang Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen und später wegen illegalen Drogenbesitzes und versuchten Schmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

„Es fühlt sich so gut an, zu Hause zu sein“, schrieb Griner und bezeichnete die vergangenen zehn Monate als fortwährenden Kampf. Sie habe alles geben müssen, um ihren Glauben zu behalten. Die Liebe von vielen habe ihr dabei geholfen. „Vom Grunde meines Herzens möchte ich Euch allen für Eure Hilfe danken“, schrieb Griner. Die anstehenden Feiertage will sie daheim im Kreis ihrer Familie verbringen.

(dpa)