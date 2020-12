Eduard Ohlinger

Der Gewichtheber wurde am 20. Mai 1967 in Haßloch geboren. Schon in der Jugend gewinnt er zahlreiche Titel. 1988 nimmt er an den Olympischen Spielen in Seoul teil. Im Zweikampf des Schwergewichts belegt Ohlinger den sechsten Platz. Am 13. Dezember 2004 stirbt der Familienvater an einem Herzinfarkt.