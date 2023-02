Sprout noch nicht weiter : Frühe Hauptrunden-Quali für BIG in CS:GO IEM Katowice

Frühe Hauptrunden-Quali für BIG in CS:GO IEM Katowice

Eine starke Leistung von k1to beförderte BIG im CS:GO-Turnier IEM Katowice in die Hauptrunde. Foto: Stephanie Lindgren/ESL/dpa

Kattowitz Mit der IEM Katowice ist das erste große „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier des Jahres in die Play-Ins gestartet. BIG sicherte schon am ersten Spieltag die Qualifikation zur Hauptrunde.

„Wir sind glücklich. Letztes Jahr haben wir es nicht weit geschafft“, sagte BIG-Spieler Nils „k1to“ Grühne im Interview nach dem Spiel. „Wir können gegen jeden gewinnen, aber an einem schlechten Tag auch verlieren. Wir müssen einfach so spielen wie heute.“

In den Blast Premier Spring Groups hatte BIG die Qualifikation zum Finalturnier noch knapp verpasst. Auf der IEM Katowice zeigte sich das Team dagegen früh in starker Form. Nach einem souveränen Sieg gegen Complexity gewann BIG auch gegen das brasilianische Spitzenteam Furia mit 2:1 (11:16; 16:9; 16:9). Besonders k1to machte mit einer überragenden Leistung auf der letzten Karte den Unterschied.

Mit Sprout startete auch eine zweite deutsche Organisation in der Play-In-Phase. Gegen OG lieferte sich das Team einen engen Schlagabtausch, zog jedoch in der Verlängerung knapp den Kürzeren. Am Donnerstag darf sich Sprout damit gegen Evil Geniuses keine Fehler erlauben.