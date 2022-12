Boxen : Für olympische Zukunft: Neuer Boxweltverband vor Gründung

In mehreren Ländern, wie auch in Deutschland, ist die Förderung von Sportarten an ihren olympischen Status gekoppelt. Foto: picture alliance / dpa

Hamburg Zahlreiche Nationalverbände wollen einen neuen Boxweltverband gründen und die olympische Zukunft des Boxsports sichern. Das ist die Reaktion auf die anhaltende Kritik des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Weltverband IBA unter der Präsidentschaft des Russen Umar Kremlew.

Das IOC hatte mitgeteilt, dass Boxen derzeit keine Aufnahme in das olympische Programm für die Spiele 2028 in Los Angeles findet, weil Verbandsführung, finanzielle Transparenz und das Kampfrichterwesen nicht den olympischen Kriterien entsprechen.

Derzeit sind in der IBA 207 nationale Verbände aufgelistet. An Weltmeisterschaften nehmen regelmäßig Sportler und Sportlerinnen aus 120 bis 140 Ländern teil. Der Anteil der abwanderungswilligen Verbände hauptsächlich aus Europa und Nordamerika wird derzeit auf 35 bis 50 geschätzt. Hauptargument ist der Verbleib in der olympischen Familie. In mehreren Ländern, wie auch in Deutschland, ist zudem die Förderung von Sportarten an ihren olympischen Status gekoppelt.