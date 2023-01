Skispringen : Funktionär: 2024 „definitiv“ Neujahrsspringen für Frauen

Garmisch-Partenkirchen Im Jahr 2024 wird es „definitiv“ ein Neujahrsspringen für die Skisprung-Frauen geben. Dies bekräftigte der Teammanager des Deutschen Skiverbands, Horst Hüttel, in der ARD.

„Wir wollen den Weg gemeinsam mit dem ÖSV (Österreichischer Skiverband) gehen. Wir haben unsere Weltcup-Orte ins Rennen geschickt. Es wird definitiv zwei Weltcups für die Frauen in Deutschland geben: Am 29. Dezember in Partenkirchen und am 1. Januar in Oberstdorf“, sagte Hüttel.