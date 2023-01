Counter-Strike : G2 Esports und FaZe gewinnen Gruppen in CS:GO Blast Premier

Kopenhagen G2 endet mit einem dominanten 2:0-Sieg gegen Navi in der Gruppenphase der Counter-Strike Blast Premier Spring Groups. Auch FaZe überzeugt trotz eines Ersatzspielers gegen den Gegner OG.

FaZe und G2 Esports haben ihre jeweiligen Gruppen des Counter-Strike-Turniers Blast Premier Spring gewonnen. In Gruppe A überzeugte FaZe am letzten Spieltag mit 2:0 gegen OG und in Gruppe B dominierte G2 gegen Navi, ebenfalls mit 2:0.

Blast Premier: Glanzleistung von G2

Auf der zweiten Karte Nuke holte Navi besonders in der ersten Hälfte stark auf. Der Seitenwechsel war jedoch entscheidend und G2 riß die Führung als Verteidiger an sich. Damit bleibt G2 in der Gruppenphase ungeschlagen und zieht genauso wie FaZe in die Blast Premier Spring Finals ein.