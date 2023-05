Kommentar zum zweiten Platz bei der Eishockey-WM Für Deutschland ist die Silbermedaille die Krönung eines tollen Turniers

Für den ganz großen Traum hat es am Ende nicht gereicht. Zum ersten Mal in der Eishockey-Geschichte hätte die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft die Goldmedaille gewinnen können. Am Ende wurde es „nur“ Silber. Und dennoch: Was die deutsche Auswahl in Finnland und Lettland abgeliefert hat, kann man nicht anders bezeichnen als: überragend.