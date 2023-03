Finale : Gaimin Gladiators gewinnt Dota-2-Major in Lima

Gaimin Gladiators gewinnt Dota-2-Major in Lima

Gaimin Gladiators haben das erste Dota-Major in Lima gewonnen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Lima Das Finale des Dota 2 Lima Major war westeuropäisch: Gaimin Gladiators und Team Liquid galten als Favoriten des Turniers, Liquid musste das Endspiel aber geschwächt antreten.

Gaimin Gladiators ist Champion des Dota 2 Lima Majors. In drei überzeugenden Spielen hat das Team 3:0 gegen Team Liquid triumphiert. „Ich bin so stolz, dass wir endlich zeigen konnten, wie gut wir zusammen sind“, sagte Erik „tOfu“ Engel sichtlich berührt im Interview nach dem Spiel. Für den Deutschen und die Organisation ist das die erste Major-Trophäe.

Lima Major: Gaimin gewinnt mit Neuzugang

Das erste Spiel war lange ausgeglichen, bis es Gaimin ab dem mittleren Spielverlauf für sich entscheiden konnte. Die zweite Partie war schnell vorbei, Liquid kam gar nicht zum Zug. Das dritte Spiel war wieder stärker umkämpft, Gaimin zeichnete sich aber in kleineren Gefechten als das bessere Team ab und besiegelte das Match mit einem entscheidenden Teamfight.

Liquid spielt Lima Major Finale mit Ersatzspieler

Liquid marschierte ungeschlagen durch die Playoffs, bis das Team in der Upper Bracket gegen Gaimin klar verlor. In der Nacht vor dem Match musste Samuel „Boxi“ Svahn aufgrund eines medizinischen Notfalls die Heimreise antreten. Der deutsche Analyst Mathis „Jabbz“ Friesel sprang für ihn ein.

Das ersatzgeschwächte Liquid schaffte es zwar gegen Talon in der Lower Bracket zu bestehen und so ins Finale zu kommen, in der Revanche gegen Gaimin zog es aber klar den Kürzeren.