Championship in Berlin : Game Changers: G2 Gozen besiegt Cloud9 White bei Valorant-WM

Championship in Berlin

G2 Gozen steht nach dem Sieg gegen Cloud9 White im Upper-Bracket-Finale der Valorant-WM in Berlin. Foto: Riot Games/dpa

Berlin- Duell der Titelfavoritinnen zum Start der Valorant Game Changers: G2 Gozen hat Cloud9 White am ersten Tag der Championship genannten Weltmeisterschaft mit 2:1 besiegt.

Zuvor wurde den Fans im Riot-Games-Studio in Berlin ein Match mit Finalpotential geboten. Im Verlauf der Partie im Upper-Bracket-Halbfinale zeigten beide Teams, wieso sie zu den Top-Favoritinnen auf den Titel gehören. Ab der zweiten Map Breeze kamen die Spielerinnen der in Berlin ansässigen E-Sport-Organisation G2 immer besser ins Spiel und dominierten in der Folge die Partie.