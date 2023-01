Handball-WM : „Ganz egal“: Gislason hat keinen Wunsch fürs Viertelfinale

Kattowitz Für die deutschen Handballer geht es zum Abschluss der Hauptrunde gegen Norwegen. Danach wartet im Viertelfinale entweder Frankreich oder Spanien. Der Bundestrainer hat keine Präferenzen.

Vorher steht schließlich noch das abschließende Hauptrundenspiel gegen ein weiteres Weltklasse-Team an: am Montag (20.30 Uhr/ARD) trifft die DHB-Auswahl auf die ebenfalls schon für das Viertelfinale qualifizierten Norweger.

„Wir werden das Spiel gegen Norwegen natürlich genauso angehen wie alle Spiele bislang, wir wollen es gewinnen. Aber trotzdem werden wir natürlich auch versuchen, die Kräfte zu verteilen“, sagte Gislason. Die Abschlussplatzierung in der Hauptrundengruppe entscheidet letztlich darüber, ob es am Mittwoch in Danzig gegen Olympiasieger Frankreich oder den EM-Zweiten Spanien geht. Die beiden Topteams schließen ihre Gruppe an diesem Sonntag mit dem direkten Duell ab.