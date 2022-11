Handball-Bundestrainer : Gaugisch bedauert fehlende TV-Live-Präsenz bei Frauen-EM

Podgorica Bundestrainer Markus Gaugisch hat mit Bedauern auf die erneut fehlende Live-Präsenz der deutschen Handball-Frauen im klassischen Fernsehen bei der Europameisterschaft reagiert. „Das ist schade“, sagte Gaugisch der Deutschen Presse-Agentur vor dem heutigen EM-Auftakt der DHB-Auswahl (20.30 Uhr) gegen Polen.

Die Spiele der deutschen Mannschaft sind wie bei der WM im Vorjahr nur im Internet bei „sportdeutschland.tv“ zu sehen. Der Online-Sportsender besitzt die Übertragungsrechte an allen EM- und WM-Turnieren der Frauen bis 2025. Anders als bei den Männern berichten die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF nur in kurzen Zusammenfassungen über das Turnier in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro.