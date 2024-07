Tennis Geärgert, gekämpft, gewonnen: Zverev im Viertelfinale

Auch Holger Rune schaffte ohne Probleme den Einzug in das Viertelfinale. Der an Nummer zwei gesetzte Däne bezwang den argentinischen Qualifikanten Marco Trungelliti in zwei Sätzen 6:4, 6:3. Trotz seiner Knieprobleme fühlt sich der 21 Jahre alte Weltranglisten-17. in der Hansestadt sehr wohl. Dank der vielen aus Dänemark angereisten Fans sei es „fast so, wie zu Hause zu spielen“.