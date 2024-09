WM in Zürich Gedenkstätte für gestorbene Radsportlerin Furrer

Unweit der WM-Strecke in Zürich ist eine Gedenkstätte für die gestorbene Nachwuchsradsportlerin Muriel Furrer eingerichtet worden. An der Wasserkirche legten Passanten Blumen nieder, zündeten Kerzen an und hielten einen Moment inne. Die erst 18 Jahre alte Furrer war am Freitag ihre Verletzungen erlegen, die sie sich bei einem Sturz im Juniorinnen-Rennen tags zuvor zugezogen hatte.