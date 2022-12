Skispringen : Geiger stürzt beim Weltcup in Engelberg

Engelberg Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger ist beim Weltcup in Engelberg gestürzt.

Geiger winkte zum Zeichen, dass alles in Ordnung sei, ins Publikum und verließ den Auslauf mit den Skiern in der Hand. Dank seines weiten Satzes qualifizierte er sich trotz des sturzbedingten Punktabzugs für den zweiten Durchgang. Der Wettkampf in der Schweiz ist der letzte vor der Vierschanzentournee, die am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt.