Tennis Gelungene US-Open-Generalprobe: Sinner siegt in Cincinnati

Damit legte Sinner mit seinem fünften Turniersieg in diesem Jahr eine gelungene Generalprobe für die am Montag beginnenden US Open hin. Der 23-Jährige hatte im Januar bei den Australian Open sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. Bei den French Open und in Wimbledon hatte zuletzt aber der Spanier Carlos Alcaraz triumphiert.