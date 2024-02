Leichtathletik Gesa Krause auch deutsche Hallen-Meisterin über 1500 Meter

„Natürlich bin ich glücklich über den Doppelsieg, das war mein Ziel, mein Wunsch“, sagte die 31-Jährige, um deren Doppelstart es im Vorfeld der Meisterschaften noch Diskussionen gegeben hatte. Die zweimalige Europameisterin über 3000 Meter Hindernis peilt in diesem Jahr die Rückkehr zu alter Form sowie die Teilnahmen an der EM und Olympia an.