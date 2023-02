WM in Courchevel : Geschwächter Dreßen absolviert erstes Abfahrtstraining

WM in Courchevel

Courchevel Skirennfahrer Thomas Dreßen hat trotz seines „leichten Magen-Darm-Infekts“ das erste Abfahrtstraining bei der alpinen Ski-WM in Frankreich absolviert.

Der fünfmalige Weltcupsieger startete am Mittwoch im ersten der insgesamt drei Testläufe in dieser Woche und wäre somit startberechtigt für das Medaillenrennen am Sonntag.