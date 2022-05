Verlosung : Gewinnen Sie exklusive Tickets für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

In diesem Jahr werden wieder einige Zuschauer an der Strecke erwartet. Foto: Pro Motion

Bonn Vom 26. bis 29. Mai 2022 findet das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring statt - nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen erstmals wieder mit vollen Tribünen. Sie wollen dabei sein? Wir verlosen 10 x 2 exklusive Wochenendtickets.

Gewinnspiel: So können Sie Tickets für das 24h-Rennen am Nürburgring gewinnen

Wenn Sie Tickets gewinnen wollen, beantworten Sie einfach folgende Frage: Nach welcher legendären Rennfahrerin wurde im vergangenen Jahr eine Kurve benannt? Sie wissen die Antwort nicht direkt? Dann finden Sie in diesem Artikel den relevanten Hinweis. Schicken Sie uns Ihre Antwort bis Dienstag, 17. Mai um 12 Uhr per E-Mail an online@ga.de. Bitte geben Sie dabei Ihren vollständigen Namen an.