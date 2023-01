Handball-Nationalmannschaft : Gislason würde Pekeler-Comeback in DHB-Auswahl begrüßen

Gislason würde Pekeler-Comeback in DHB-Auswahl begrüßen

Danzig- Bundestrainer Alfred Gislason würde ein mögliches Comeback von Hendrik Pekeler in der deutschen Handball-Nationalmannschaft begrüßen.

„Er ist einer der Weltbesten in Angriff und Abwehr, weil er beides gut kann. Er hat sich ja nie verabschiedet aus der Nationalmannschaft“, sagte Gislason nach dem 28:35 im WM-Viertelfinale gegen Frankreich und ergänzte: „Das muss er entscheiden, ob er sich das zutraut.“

Der 31 Jahre Pekeler ist offenbar bereit für eine Rückkehr in die DHB-Auswahl, von der er sich nach den Olympischen Spielen in Tokio eine Auszeit genommen hatte. „Es gab an Weihnachten eine kleine Abstimmung innerhalb der Familie, ob ich wieder Nationalmannschaft spielen soll. Das Ergebnis war 10:0, dass ich wieder spielen soll“, berichtete der Kreisläufer vom deutschen Rekordmeister THW Kiel im Podcast der Rhein-Neckar Löwen.