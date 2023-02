Ski-WM : Gold-Kandidatin Dürr setzt auf Sieger-Ski von Spindlermühle

Lena Dürr gehört zu den Gold-Kandidatinnen bei der Ski-WM. Foto: Michael Kappeler/dpa

Méribel Deutschlands Medaillen-Hoffnung Lena Dürr setzt im WM-Slalom auf denselben Ski, mit dem sie Ende Januar in Spindlermühle ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte. „Da kann man sich auch verkopfen, wenn man anfängt, mitten in der Saison viel ändern zu wollen“, sagte die 31 Jahre alte Münchnerin vor ihrer Paradedisziplin: „Wenn ich da mal was habe, ziehe ich es fast die ganze Saison durch“.

Im Alter von 31 Jahren ist Dürr in der Form ihres Lebens. Wenn die besten Slalomfahrerinnen der Welt an diesem Samstag (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Méribel um Medaillen fahren, gehört die Deutsche zu den Gold-Kandidatinnen.

Lediglich einmal hatte die Olympia-Vierte in diesem Winter ihren Ski getauscht, vor Weihnachten. Der Wechsel hat sich ausgezahlt. Viermal stand die Athletin vom SV Germering seitdem auf dem Podest. „Wir können, glaube ich, bei uns gerade nicht so viel verkehrt machen, egal was für einen Ski wir nehmen“, sagte die Technik-Spezialistin.

© dpa-infocom, dpa:230218-99-641862/2

(dpa)