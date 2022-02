Winterspiele in Peking : Goldfavorit Nörl stürzt: Nächstes Debakel für Snowboarder

Zhangjiakou Lange wehrt sich Martin Nörl gegen seine Favoritenrolle bei Olympia. Zurecht, wie sich nun zeigt. Viel Druck, ein schlechter Start und etwas Pech lassen die Medaillenträume früh platzen. Am Ende triumphiert ein Österreicher.

„Die Enttäuschung ist schon groß. Wenn man in einer Favoritenrolle nach China fährt, will man auch performen“, sagte Nörl nach seinem überraschenden Aus im Viertelfinale. Auch Teamkollege Umito Kirchwehm scheiterte beim Sieg des Österreichers Alessandro Hämmerle in der Runde der letzten Acht, Paul Berg erwischte es bereits im Achtelfinale. Das deutsche Snowboard-Debakel in China geht weiter.

Nörl: „Druck war da“

Besonders bitter ist die verpasste Medaille für Nörl. Der 28 Jahre alte Niederbayer befand sich in der Form seines Lebens. Nach drei Weltcup-Siegen ging er als Führender im Gesamtweltcup auf der eisigen Piste in Zhangjiakou an den Start. „Sicher war Druck da. Man erhofft sich natürlich, den Sport in Deutschland in eine andere Position zu bringen. Die Chance hat man nur alle vier Jahre“, stellte Nörl fest.