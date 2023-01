Vor WM-Turnier : Gollas Appell: „Vollen Einsatz und guten Handball zeigen“

Hannover Johannes Golla führt die deutschen Handballer als Kapitän zur WM. Der Abwehrchef gibt sich vor der Generalprobe gegen Island zuversichtlich.

Golla: „Wir sind eine gute Einheit“

Von diesen Erfahrungen wollen Golla und seine Teamkollegen bei der am kommenden Mittwoch beginnenden Weltmeisterschaft zehren. „Die EM hat gezeigt, wie viel Qualität in der Breite da ist, und uns auch menschlich zusammengeschweißt. Wir sind eine gute Einheit, jeder kann mit jedem. Es sind immer große Gruppen, die miteinander kommunizieren. Keiner ist außen vor, alle bringen sich ein“, berichtete Golla und betonte: „Ich habe viel Lust, mit der Mannschaft sportlich etwas zu erreichen.“

Wie gut der 18 Mann starke WM-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason ist, wird sich in den beiden Länderspielen gegen den EM-Sechsten Island am Samstag (16.15 Uhr/ZDF) in Bremen und Sonntag (15.30 Uhr/ZDF.de) in Hannover zeigen. „Das ist eine Mannschaft, gegen die wir alles investieren müssen und die uns unsere Schwächen aufzeigen wird. Solche Tests bringen uns weiter und zeigen uns, wo wir stehen“, sagte Golla.