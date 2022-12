Vierschanzentournee : Grippaler Infekt: Skispringer Lisso fällt für Garmisch aus

Oberstdorf Der deutsche Skispringer Justin Lisso fällt für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen aus. Der 23-Jährige kämpft mit einem grippalen Infekt, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.

Lisso zählt zur nationalen Gruppe, die in Oberstdorf noch nicht am Start war. Finn Braun, Martin Hamann, Felix Hoffmann, Luca Roth, David Siegel und Simon Spiewok sind beim zweiten Wettbewerb der Vierschanzentournee zusätzlich zum A-Kader des Gastgebers dabei. Die Qualifikation findet am Samstag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) statt.