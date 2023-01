Doppelerfolg : Grotheer siegt vor Jungk beim Skeleton-Weltcup

Winterberg Olympiasieger und Weltmeister Christopher Grotheer hat vor Axel Jung den Skeleton-Heimweltcup in Winterberg gewonnen.

Jungk war mit dem Ergebnis, nicht aber mit seiner Leistung zufrieden. „Nach dem ersten Lauf hatte ich erstmals in der Saison das Gefühl, das Material läuft, ich kann aus eigener Kraft gewinnen. Dass ich dann so einen Bock reinbaue, ist total ärgerlich. Ich bin dann motiviert in den zweiten Lauf reingegangen, dann schiebe ich den Schlitten schräg aus der Spur in den Wasserfall, dann nimmst du keinen Speed mit in die Bahn und es wird nichts mehr“, sagte Jungk.