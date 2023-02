NHL : Grubauer verliert mit Seattle klar gegen Toronto

Seattle Der deutsche Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer (31) hat mit den Seattle Kraken in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das dritte Spiel in Serie verloren.

Am Sonntag (Ortszeit) unterlag Seattle zu Hause klar mit 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) gegen die Toronto Maple Leafs. Trotzdem liegt der Grubauer-Club in der Western Conference als Tabellenzweiter der Wild-Card-Wertung, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, mit 70 Punkten weiter auf Kurs.