Australian Open : Halbfinaleinzug: Asarenka zeigt Kritikern die Breitseite

Melbourne Zehn Jahre nach ihrem letzten Triumph hat Viktoria Asarenka wieder die Chance auf den Sieg bei den Australian Open. Nach ihrem Halbfinaleinzug vermisst sie Kind und Hund - und teilt verbal aus.

„Ein paar Tage noch und ich bin zurück“, versprach die belarussische Tennisspielerin nach ihrem Halbfinaleinzug bei den Australian Open in die Kamera. Dann fiel ihr ein, dass ihr Hund „heute Geburtstag“ habe: „Ich vermisse auch meinen Hund so sehr, ich bin auch eine Hunde-Mama. Ich habe jetzt zwei Kinder.“

Vor der Geburt ihres Sohnes hatte die frühere Weltranglistenerste das Grand-Slam-Turnier in Melbourne 2012 und 2013 gewonnen - ein Jahrzehnt später hat die inzwischen 33-Jährige die Chance auf einen dritten Triumph. „Ich sehe mich nicht als Außenseiterin“, sagte Asarenka nach dem 6:4, 6:1-Viertelfinalsieg gegen die favorisierte Jessica Pegula aus den USA: „Ich weiß, wozu ich in der Lage bin.“

Großes Selbstvertrauen

Dass Asarenka nur so vor Selbstvertrauen strotzt, bewies sie auch anschließend in der Pressekonferenz. Dort rechnete sie in teils derben Worten mit ihren Kritikern ab. „Es wurde gesagt, dass ich betrüge, dass ich falsch bin, dass ich andere aus dem Spiel nehme - das ist alles überhaupt nicht mein Charakter“, sagte sie. Im Sport gebe es ein „unglaubliches Verlangen“ nach der „Bösewicht-und-Helden-Geschichte“, meine Asarenka, „aber wir sind keine Bösewichte, wir sind keine Helden. Wir sind normale Menschen, die viele Dinge durchmachen“. Sie könne sich gut in Novak Djokovic hineinversetzen, der aktuell wegen seiner Oberschenkelverletzung beäugt wird.