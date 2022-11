American Football : Halbzeit-Show als Olympia-Bewerbung - Musik vor dem Kickoff

München Auch ohne einen schillernden Musik-Act können sich die Football-Fans beim NFL-Spiel am Sonntag in München auf eine spektakuläre Halbzeit-Show freuen.

Das NFL Flag Programm ist ein zentraler Baustein der NFL in Deutschland und wendet sich als Alternative mit weniger Verletzungen besonders an Kinder und Jugendliche. „Wir investieren im Moment sehr viel Zeit und Geld in das Thema. Das ist für uns die Einstiegsschwelle in den Sport“, sagte Steinforth.