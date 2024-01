Weggefährte aus Rheinbach erinnert sich Wie Andreas Wolff zum gefeierten Handball-Nationaltorhüter wurde

Er war auch am Morgen danach noch einigermaßen begeistert. Man müsse das so sagen, sagte also Tobias Schwolow, „er hat uns den A… gerettet, der Torwart“. Der Torwart, auf den er sich bezieht, ist die anerkannte Nummer 1 im Tor der deutschen Handballer (selbst wenn er die Nummer 33 auf dem Trikot trägt). Aber für ihn ist Andreas Wolff nicht nur ein Weltklassesportler, sondern vor allem ein Freund, sein bester. Schwolow und Wolff, Wolff und Schwolow, sie fühlen sich seit Jugendtagen eng verbunden. Und selbst oder gerade nach dieser langen Zeit versickert die Frotzelei zwischen den beiden nicht. Ob es denn stimme, dass Wolff, wie Bundestrainer Alfred Gislason nach dem hauchdünnen 26:24 gegen Island äußerte, der beste Torhüter der Europameisterschaft im eigenen Land sei? „Ja“, sagte Schwolow, aber das, nein, „das würde ich ihm so nie ins Gesicht sagen“.