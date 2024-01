Handball-EM in Deutschland Ein Star wird dringend gesucht

Meinung | Bonn · Die Handball-EM in Deutschland startet am Mittwoch in Düsseldorf. Die Sportart könnte im Ringen um Platz zwei hinter König Fußball wieder ein Zugpferd gebrauchen, findet unser Autor.

Von Sebastian Siebertz Redakteur Sport

09.01.2024 , 05:00 Uhr

Gehört zu den Hoffnungsträgern der DHB-Auswahl: Juri Knorr. Foto: dpa/Frank Molter

„Wenn nicht jetzt, wann dann“ – auf hochdeutsch sangen die Höhner im Winter 2007 die deutschen Handballer zum WM-Titel eigenen Land. Für die am Mittwoch in Düsseldorf startende EM könnte man den Gassenhauer der kölschen Band wieder aus der Kiste kramen. Denn der Text des Refrains passt auch im Winter 2024 nur zu gut auf die Situation des deutschen Handballs.