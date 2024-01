GA-Gewinnspiel Gewinnen Sie Tagestickets für die Handball-EM in der Lanxess Arena

Mit ein wenig Glück können Sie als Zuschauer bei der Hauptrunde dabei sein. Der General-Anzeiger verlost einmal zwei Tageskarten für die EM-Hauptrunde in der Kölner Lanxess Arena. Die Tickets gelten für den Spieltag am Montag, 22. Januar. Drei Spiele finden an diesem Tag in der Arena statt. Eine dieser Partien wird voraussichtlich auch die deutsche Nationalmannschaft bestreiten – wenn sie die Vorrunde übersteht. Mögliche Gegner in Köln könnten Kroatien, Spanien oder Island sein.