DHB-Team mit glänzendem Start Einmal Juri Knorr sein!

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese „Schaf-Insel-Einwohner“, also die Färinger, auch diese Utopie hätten Realität werden lassen können. Zumindest wäre es den Bewohnern der 18 Inseln im Nordatlantik möglich gewesen, das Düsseldorfer Fußballstadion bei dieser Handball-EM fluten zu lassen – alle zusammen. Doch das Wunder vollzog sich an anderer Stelle, in Berlin trotzte das 54.000-Einwohner-Ländchen Mitfavorit Norwegen ein Remis ab bei seiner ersten Turnier-Teilnahme. Vor mehr als 5000 eigenen Fans, was zehn Prozent der Bevölkerung ausmacht.