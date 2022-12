Champions League : Handball-Meister SC Magdeburg holt Punkt beim FC Porto

Porto Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat im zweiten Champions-League-Duell gegen den FC Porto ein Remis geholt. Das Team kam in Portugal zu einem 31:31 (16:12).

Die Magdeburger verpassten nach schwachem Start in die zwei Hälfte noch den Sieg. Bester Schütze in der Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren. In der Tabelle liegt der SCM weiter auf Rang drei.