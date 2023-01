Weltmeisterschaft : Handballer bei WM auf Kurs - Gislason: „Extrem stolz“

Kattowitz Die deutschen Handballer haben den ersten Stresstest bei der WM bestanden. Gegen Algerien kann sich die DHB-Auswahl für den Kampf ums Viertelfinale in der zweiten Turnierphase warmspielen.

Alfred Gislason war nach dem vorzeitig perfekt gemachten WM-Gruppensieg der deutschen Handballer „extrem stolz auf die Truppe“. Doch kaum hatte der Bundestrainer seine Schützlinge für den starken Auftritt beim 34:33 gegen Serbien gelobt („es war ein tolles Spiel mit vielen Emotionen“), richtete er den Blick bereits auf das Spiel gegen Algerien am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF). „Wir möchten die Partie genauso angehen wie die ersten zwei Spiele und natürlich gewinnen“, sagte Gislason zu der sportlich bedeutungslosen Aufgabe zum Abschluss der Vorrunde.

Nicht nur DHB-Sportvorstand Axel Kromer erhofft sich von dem mit Herz und Leidenschaft erkämpften Erfolg am Sonntagabend in Kattowitz eine Initialzündung für den weiteren Verlauf des Turniers, das für die deutsche Mannschaft unabhängig vom Ausgang des Algerien-Spiels definitiv mit 4:0 Punkten in der Hauptrunde weitergeht. „Ich bin einfach nur glücklich, dass die Jungs das geschafft haben“, sagte der 46-Jährige.