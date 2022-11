Europameisterschaft : Handballerinnen zeigen Nerven: Niederlage gegen Montenegro

Deutschlands Alina Grijseels (l) und Emily Bölk (r) in Aktion gegen Montenegros Ema Alivodic. Foto: Kolektiff Images/dpa

Podgorica Die deutschen Handballerinnen zeigen gegen Montenegro viel Kampfgeist, kassieren aber trotzdem ihre erste Niederlage bei der EM. Jetzt geht es gegen Spanien.

„Wir hätten gerne mit einem Sieg den Flow mitgenommen, aber das ist nicht zu ändern. Gegen Spanien müssen wir zwei Punkte holen“, forderte Rückraum-Ass Emily Bölk kurz nach dem Abpfiff. Der WM-Vierte ist letzter Vorrundengegner des deutschen Teams, das in der Gruppe D nun 2:2 Zähler auf dem Konto hat. „Schade, dass es nicht gereicht hat. Wir haben bravourös dagegengehalten und alles herausgeholt. Aber Montenegro ist sehr abgezockt und hat die routinierteren Lösungen gefunden“, resümierte Bundestrainer Markus Gaugisch.

Vor 4500 Zuschauern waren Emily Bölk und Alina Grijseels mit jeweils sieben Toren beste deutsche Werferinnen. Zum Vorrundenabschluss in der Gruppe D trifft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am Mittwoch auf den WM-Vierten Spanien.

DHB-Frauen taten sich gegen robuste Gastgeberinnen schwer

Die deutsche Mannschaft begann gut und führte schnell mit 3:1. Doch die erste Zeitstrafe im Spiel für Kreisläuferin Meike Schmelzer brachte das DHB-Team aus dem Rhythmus. Im Angriff fehlte die Präzision beim Abschluss, in der Abwehr ging die Kompaktheit verloren. Das nutzten die Gastgeberinnen zu einem 5:0-Lauf.

Gaugisch reagierte beim 3:6 (11. Minute) mit einer ersten Auszeit, in der er gewohnt ruhig auf die Mängel hinwies. Doch das deutsche Spiel blieb fehlerhaft. Vor allem in der Offensive sündigte die DHB-Auswahl mit zu vielen Fehlpässen und Fehlwürfen. Das spielte den Montenegrinerinnen, die ebenfalls zahlreiche Chancen vergaben, immer wieder in die Karten.