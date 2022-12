Club Championship : Hansa Rostock ist Herbstmeister der FIFA VBL CC Nord-West

LevyFinn und FCH_Henning gehören zu den Titelkandidaten der VBL Club Championship in FIFA 23. Foto: Michael Matthey/dpa

Köln Es ist Bergfest in der Nord-West-Division der Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 23: Der FC Hansa Rostock hat die Herbstmeisterschaft für sich entschieden.

Die Bilanz zeigt wenige Patzer: 32 von 42 möglichen Punkten. Am letzten Spieltag vor der Winterpause hielten die Hanseaten ihre Vier-Punkte-Führung vor dem Verfolger 1. FC Köln. In der vergangenen Saison schafften es Levy Finn „Levyfinn“ Rieck und Henning „FCH_Henning“ Wilmbusse bis ins Halbfinale der Club Championship.

Auch in diesem Jahr sieht es so aus, als sei das Hansa-Duo ein heißer Kandidat auf den Titelgewinn. Immerhin sind die beiden die Top-Torjäger der Division. Derzeit halten lediglich die beiden Kölner Denis „Denis“ Müller und Tim „TheStrxnger“ Katnawatos Schritt und bleiben mit vier Punkten Rückstand in Schlagweite.