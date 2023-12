Basketball Hartenstein würde gerne in der Nationalmannschaft spielen

Kontakt mit Bundestrainer Gordon Herbert habe er zuletzt vor der WM gehabt. „Letztes Jahr wurde ich nicht eingeladen und dieses Jahr auch nicht. Die Jahre davor war ich entweder verletzt und habe nicht gespielt oder, als ich noch in Houston war, haben die gesagt, ich soll da bleiben“, berichtete der 25-Jährige, dessen deutscher Vater Florian Hartenstein nach der Zeit am College in den USA auch in der Bundesliga spielte. Isaiah Hartensteins Mutter ist Amerikanerin, er wurde in Eugene im US-Bundesstaat Oregon geboren.