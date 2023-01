Triathlon : Haug fürchtet Ironman-Nachteile ohne Männer-Rennen

Berlin Die erste deutsche Ironman-Weltmeisterin, Anne Haug, hält sich mit einem Urteil zur umstrittenen Ironman-Entscheidung noch zurück.

Die Profi-Triathletin aus Bayreuth, die am 20. Januar ihren 40. Geburtstag feiert, sieht aber bereits mögliche Schwierigkeiten durch die Tatsache, dass das Männer-Rennen in diesem Jahr nicht im Oktober auf Hawaii, sondern einen Monat vorher in Nizza steigen wird.

Im Wechsel mit Nizza

Auf die Weltmeisterin von 2019 und dreimalige Ironman-WM-Dritte wartet der ultimative Jahreshöhepunkt am 14. Oktober. Diesmal werden nur Frauen über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen an den Start am Pier von Kailua-Kona gehen. Die Titel-Entscheidung der Männer fällt am 10. September an der Côte d'Azur. Im kommenden Jahr wird getauscht.