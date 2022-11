Handball-Bundesliga : Heimerfolg für Flensburg - Hannover und Melsungen siegen

Flensburg Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben auch das dritte Spiel innerhalb von nur fünf Tagen gewonnen. Die Norddeutschen setzten sich im Bundesliga-Heimspiel gegen den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen mit 37:23 (18:13) durch.

Den Gastgebern waren die Strapazen der vergangenen Tage in der Anfangsphase deutlich anzumerken. Vor allem in der Defensive fehlte der letzte Zugriff auf die Gegenspieler, die so zu leichten Toren kamen. Mit der Einwechselung von Lasse Möller besserte sich die Situation. Erst bediente der Däne Golla, der zum 10:7 (17. Spielminute) traf. Dann erzielte er selbst das 11:7 (18.). Insgesamt sechs Treffer in Serie sorgten sogar für das 13:7 (21.). Mit einem Kempa-Trick zum 24:17 (40.) war die Vorentscheidung gefallen.