Radcross : Heimsieg bei Cross-WM: Van der Poel siegt vor van Aert

Hoogerheide Heimsieg perfekt: Der niederländische Rad-Profi Mathieu van der Poel hat den Titel bei der Cross-WM in Hoogerheide geholt und damit das Duell gegen Dauerrivale Wout van Aert für sich entschieden.

Am Sonntag gewann der 28 Jahre alte Alpecin-Deceuninck-Profi das Kräftemessen in seinem Heimatland knapp vor dem leicht favorisierten Belgier. Van der Poel sicherte sich damit das fünfte Regenbogentrikot in seiner Karriere. „Dieser Sieg gehört sicherlich zu den Top 3 meiner größten Erfolge in meiner Karriere“, sagte van der Poel nach dem Rennen.