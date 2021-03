Pferdesport : Herpes-Virus: Alle Reit-Turniere in Deutschland verboten

Berlin Mehrere deutsche Reiter trauern um ihre toten Pferde. Sie starben an einem Virus, das sich von Valencia aus aggressiv ausbreitet. Der Weltverband reagiert mit einem Turnierverbot. Aber reicht das?

Begonnen hat das Infektionsgeschehen bei einer Turnierserie in Valencia. Die FN hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen alle deutschen Teilnehmer kontaktiert und darüber aufgeklärt, welche Schutzmaßnahmen auf der Heimreise sowie nach der Rückkehr zu beachten sind. Alle Pferde, die seit dem 1. Februar an Turnieren in Valencia teilgenommen haben, sind vorerst für weitere Turnierteilnahmen gesperrt. „Erst wenn diese Pferde auf das EHV-1 getestet wurden und das Testergebnis negativ ausgefallen ist, dürfen diese Pferde wieder an Turnieren teilnehmen“, hieß es in einer Mitteilung.