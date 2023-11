Biathlon Herrmann-Wick vor Saisonstart optimistisch

Nach der Saison hatte Herrmann-Wick ihre erfolgreiche Karriere beendet. Die Einzel-Olympiasiegerin von Peking sorgte in der Vorsaison mit drei Siegen sowie zwei dritten Plätzen für alle Weltcup-Einzelpodestplätze, dazu kamen der grandiose Sprint-Triumph bei der Heim-WM in Oberhof sowie WM-Silber in der Verfolgung und Silber mit der Staffel.