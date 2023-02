Nach WM-Coup : Hockey-Herren hoffen auf Schub und glanzvolle Heim-EM

Berlin Nach dem WM-Gold nehmen die deutschen Hockey-Herren den nächsten Titel ins Visier. Im Sommer steht in Mönchengladbach eine Heim-Europameisterschaft an.

„Ich glaube, Titel kann man nicht verteidigen, man muss sie immer wieder neu attackieren. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir die Qualität haben, auch wieder Europameister zu werden“, sagte Nationalmannschaftskapitän Mats Grambusch am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Die EM vom 18. bis 27. August in Mönchengladbach ist für Torjäger Niklas Wellen auch eine Möglichkeit, für die Sportart zu werben. Der Titel könne dem Hockey einen unglaublichen Schub geben, die Art und Weise, wie sie gespielt hätten - da könnten viele Eltern sehen, dass sie gute Typen seien, die imponieren, und denken, okay, vielleicht ist das etwas für unser Kind. „Ich glaube, das Turnier im Sommer mit der Heim-EM ist eine Chance, uns hautnah zu erleben, ins Stadion zu kommen, die Spiele sich anzugucken. Also: Feuer frei, alle ins Stadion! Das wird ein unglaubliches Turnier und es kann dem deutschen Hockey einen unglaublichen Schub geben“, sagte der 28-Jährige.