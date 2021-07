Olympia : Hockey-Herren mit Sieg ins Viertelfinale - Damen-Team stark

Tokio Die deutschen Hockey-Teams präsentieren sich bei Olympia in Tokio kurz vor Beginn der K.o.-Phase in Medaillen-Form. Die Damen bauen ihre Siegesserie aus, die Herren nehmen Revanche.

Gut zehn Stunden nachdem das Damen-Team seine makellose Bilanz in Tokio ausgebaut hatte, gewann die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi die Neuauflage des verlorenen EM-Finals gegen die Niederlande mit 3:1 (1:0). Zum Auftakt der K.o.-Phase geht es nun gegen Argentinien - in dieser Form eine absolut machbare Aufgabe.

„Wir wollen Sonntag gewinnen, auf dieses Spiel warten wir schon sehr lange, und dafür haben wir uns heute die nötigen Prozente geholt“, sagte Kapitän Tobias Hauke über den „mental wichtigen“ Erfolg. „Ich habe es vor dem Turnier schon gesagt: Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen so wie heute, dann sind wir in der Lage alle Mannschaften zu schlagen.“