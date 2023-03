ProLeague : Hockey-Weltmeister Deutschland besiegt Australien

Das Team von Bundestrainer André Henning gewann in der ProLeague gegen Australien mit 1:0. Foto: Frank Uijlenbroek/WORLDSPORTPICS/dpa

Rourkela Hockey-Weltmeister Deutschland hat den ersten Doppelspieltag in der ProLeague in Indien mit einem Sieg abgeschlossen.

Die DHB-Auswahl, die im Januar in Indien Weltmeister wurde, gewann in Rourkela mit 1:0 gegen den WM-Vierten Australien. Den Siegtreffer erzielte Malte Hellwig in der 7. Minute nach einer Strafecke.