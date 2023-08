Turnier in Mönchengladbach Hockey-Herren gehören bei Heim-EM zu Top-Favoriten

Auf die Plattform Mönchengladbach schickt Henning dabei neben dem 20-jährigen Keeper Danneberg noch 14 weitere Akteure, die schon bei den beeindruckenden Comebacks der deutschen Hockey-Männer in Indien mit von der Partie waren. Drei Mal hintereinander machten sie dort in den K.o.-Spielen einen 0:2-Rückstand wett – so dass ihr Trainer voller Stolz sagt: „Diese Qualität haben wir uns erarbeitet. Das ist eine krasse mentale Qualität, die der Mannschaft in den Jahren davor immer abgesprochen wurde. Da war Deutschland oft Gruppensieger in der Vorrunde, hat es in den entscheidenden Spielen dann aber nie geschafft. In Indien haben wir gezeigt, dass wir auch Crunchtime können.“