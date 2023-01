Skispringen : Horngacher nach Geiger-Aus: „Jetzt braucht er Hilfe von uns“

Scheiterte in Innsbruck erstmals seit März 2018 wieder in einer Weltcup-Qualifikation: Karl Geiger. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Innsbruck Bundestrainer Stefan Horngacher hat keine Sorge, dass das überraschende Quali-Aus in Innsbruck seinen Top-Skispringer Karl Geiger nachhaltig aus dem Tritt bringt.

„Nein, das sicher nicht“, sagte der 53-Jährige an der Bergiselschanze. „Karl hat schon so viele Höhen und Tiefen durchlebt. Der lässt sich nicht unterkriegen. Der kommt wieder nach oben - definitiv.“ Geiger war erstmals seit März 2018 wieder in einer Weltcup-Qualifikation gescheitert. Die Hoffnungen auf eine gute Gesamtplatzierung bei der Vierschanzentournee sind dahin.